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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istedi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Saddam rejiminin yıkılmasından sonra ABD'nin Irak'ta İran'a rakip bir yönetim kurmak istediğini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 09.03.2019
İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istedi

Tahran

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas rejiminin yıkılmasından sonra Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istediğini belirtti.

Tahran'da Irak Devrimi Yüksek İslami Konseyi lideri Muhammed Bakır el-Hekim için düzenlenen anma programında konuşan Zarif, İran ile Irak arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

İran ile Irak halkının geçmişte Saddam'a karşı birlikte savaştığını ve aynı mücadelenin bugün de Haşdi Şabi ile devam ettiğini belirten Zarif, "ABD Irak'da İran rakibi bir yönetim kurmak istedi. Bununla İran'a tehlike oluşturmayı hedefliyordu. Ancak bugün İran ile Irak tekfiri ve radikal örgütlere karşı birlikte mücadele ediyor." dedi.

Irak ve İran olmadan bölgede güvenliğin sağlanamayacağını savunan Zarif, bu iki ülkenin Basra Körfezi ve Orta Doğu'daki emniyet için iki temel sütun olduğunu ifade etti.

Zarif, Ruhani'nin ziyaret hazırlıkları için bu akşam Bağdat'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Irak'a yapacağı ziyaretin hazırlıklarını tamamlamak üzere bu akşam Bağdat'a gideceğini aktaran Zarif, "Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ziyareti bir kere daha bu iki halkın, bölgenin atan kalbi olduğunu gösterecektir." diye konuştu.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanlığı sitesine göre Ruhani, Irak'ın Tahran Büyükelçisi Saad Cevad Kandil'in güven mektubunu sunduğu kabulde konuşan Ruhani, Tahran ile Bağdat ilişkilerinin bölgede örnek olduğunu savundu.

Ruhani, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesi için geniş bir potansiyel olduğunu ve Irak'a yapacağı ziyarette önemli anlaşmaların yapılmasını temenni ettiğini belirtti.

Irak Şiilerinin önemli din adamlarından biri olan Irak'ta Reform ve İmar Koalisyonu'nun lideri Ammar el-Hekim'in dedesi Muhammed Bakır el-Hekim, "Irak Devrimi Yüksek İslami Konseyi" adıyla 1982'de İran'da kurulan hareketin lideriydi. Muhammed Bakır el-Hekim, Ağustos 2003'te Irak'ın Necef kentinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. 

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