İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile İdlib'deki durumu görüştü
İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov'la İdlib meselesini konuştu.
İstanbul
Fars Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda Suriye'deki son durum ve İdlib'le ilgili gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.
İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerini de değerlendiren bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunu da ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.