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Dünya

İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile İdlib'deki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Rus mevkidaşı Lavrov'la İdlib meselesini konuştu.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 04.03.2020
İran Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşı ile İdlib'deki durumu görüştü

İstanbul

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda Suriye'deki son durum ve İdlib'le ilgili gelişmeler hakkında fikir alış verişinde bulundu.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerini de değerlendiren bakanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunu da ele aldı.

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