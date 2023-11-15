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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Milli Futbolcu Salih Özcan, Almanya ve Galler karşılaşmaları öncesinde Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Dünya

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar verdiğini söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD, İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor

İstanbul

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması ve savaş mağdurlarına insani yardımların gönderilmesi" konularını görüşmek üzere gittiği Cenevre'de basın açıklaması yaptı.

ABD'nin İsrail'e yasaklı silahları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden veya bölgedeki üslerinden gönderdiğini öne süren Abdullahiyan, "ABD, Tel Aviv'e aralarında fosfor bombasının da bulunduğu yasaklı silahlar gönderiyor." dedi.

İranlı Bakan, gönderilen bombaların, mazlum Gazze halkının üzerine atıldığını ifade ederek Gazze'ye insani yardım yapmak için çaba gösterdiğini iddia eden ABD'nin söz konusu "çabalarının" pratiğe yansımadığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile 3 hafta önce Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmeyi hatırlatan Abdullahiyan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Heniyye bu görüşmede İsrailli sivil esirleri serbest bırakmaya hazır olduklarını belirtmişti. Fakat İsrail, esirlerin bu kadar süratle serbest bırakılmasına yanaşmadı. Siyonist rejim bu bahaneyi kullanarak, Gazze'deki savaşı, katliamları ve soykırımı sürdürmeye çalışıyor."

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