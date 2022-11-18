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Dünya

İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı dün Humeyni'nin müzeye çevrilen baba evinin yakınlarında az sayıda kişinin katıldığı bir gösteri yapıldığını ancak evin yakıldığına dair sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığını yazdı.

Ahmet Dursun   | 18.11.2022
İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi

Ankara

İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin Merkezi eyaletine bağlı Humeyn'deki baba evinin ateşe verildiği öne sürüldü.

Sosyal medyada, Ayetullah Humeyni'nin Humeyn kentindeki müzeye çevrilen baba evine benzeyen bir binaya bazı kişiler tarafından molotof kokteyli atıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde dün akşam Humeyni'nin evinin ateşe verildiği iddia edilirken molotof kokteyli atılan binanın bir kısmının alev aldığı görüldü.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise dün Humeyni'nin evinin yakınlarında az sayıda kişinin katıldığı bir gösteri yapıldığını ancak evin yakıldığına dair sosyal medyadaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Haberde, İran devrim liderinin müzeye çevrilen evinin kapılarının ziyaretçilere açık olduğu belirtilerek, binada hasar olmadığına dair görüntüler paylaşıldı.

İran devriminin kurucusu Ayetullah Humeyni 1989'da yaşamını yitirmişti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise önceki gün yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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İran devriminin lideri Humeyni'nin baba evinin ateşe verildiği iddia edildi

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