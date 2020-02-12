Euro
6.59
Dolar
6.05
BIST 100
120,048.70
Altın
1,568.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi: Devrime destek verdiğim için özür diliyorum

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi, devrimin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı açık mektupta "Ben ve bizim jenerasyonun gerçekleştirdiği devrim nedeniyle siz gençlerden özür diliyorum." dedi.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 12.02.2020
İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi: Devrime destek verdiğim için özür diliyorum

İstanbul

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Şirin Ebadi, devrimin 41. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı açık mektupta "Devrime destek verdiğim için özür diliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 72 yaşındaki Ebadi, İranlı gençlere hitaben Telegram hesabından yayımladığı açık mektubunda, 1979'daki İran Devrimi'ne daha iyi bir gelecek için destek verdiklerini ancak yanıldıklarını belirtti.

Humeyni'yi tanımadan devrime destek vermelerinin "hata" olduğunu vurgulayan Ebadi, "Ben ve bizim jenerasyonun gerçekleştirdiği devrim nedeniyle siz gençlerden özür diliyorum." cümlesini kullandı.

"Yanlış yaptık, bizi affedin"

Ebadi, mektubunda şunları kaydetti:

"Sizin dünyanızı mahvettiğimiz için bizleri affedin. Amacımız bu değildi. Bizler ve sizler için daha iyi bir dünya istiyorduk. Ancak yanlış yaptık. Sorun, yeni lideri tanımamaktan kaynaklanıyordu. Milyonlarca İranlı onun (Humeyni) bir kitabını dahi okumadan, özgürlükler hakkında ne düşündüğünü bilmeden "Kahrolsun ...", "Yaşasın....." sloganlarıyla peşine düştük. Humeyni'yi tanımaya fırsatımız olmadı. Kendisinin belirttiği üzere onun siyasete karışmayacağını düşünüyorduk."

"Bizim hatamız nedeniyle ülkeleri mahvolan genç nesle karşı kendimi borçlu hissediyorum"

O dönem yapılan hataların bedelini bugünkü gençlerin kanlarıyla ödediğini vurgulayan Ebadi, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün gençlerimiz bin bir zorluk içinde öğrenim görüyor. Ama buna karşılık ülkelerinde ne bir iş ne de refah ve huzurlu bir hayat buluyor. Sonuçta İranlı binlerce genç, gözyaşlarıyla ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü ülkelerinde kendileri için bir gelecek göremiyor."

Bugün İran'da insan hakları ihlallerine maruz kalanlara destek vererek "o dönem işlediği suçları" bir nebze olsun telafi etmeye çalıştığını dile getiren Ebadi, "Bizim hatamız nedeniyle ülkeleri mahvolan genç nesle karşı kendimi borçlu hissediyorum. Yanlış yaptığımız için bizi affedin. Doğru seçim yapmalıydık." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı

Benzer haberler

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi: Devrime destek verdiğim için özür diliyorum

İran Devrimi'ne katılan Nobel ödüllü hukukçu Ebadi: Devrime destek verdiğim için özür diliyorum

İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor

'Şah, seçime izin verseydi devrime ihtiyaç olmazdı'

İran devrimin 41. yılında da ekonomik kriz ve yaptırımların gölgesinde

İran devrimin 41. yılında da ekonomik kriz ve yaptırımların gölgesinde
İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi

İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yaptırımları Lahey ve BMGK kararlarına aykırı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin yaptırımları Lahey ve BMGK kararlarına aykırı