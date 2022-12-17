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İran’da hava kirliliği nedeniyle salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edilecek

İran'ın Tahran ve Elburz eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği ve 20 Aralık Salı gününe kadar tüm gruplar için sağlıksız düzeyde olacağı belirtilerek, okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Haydar Şahin   | 17.12.2022
İran’da hava kirliliği nedeniyle salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edilecek

Tahran

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Hava Kirliliği Acil Durum Grubu bugün başkent Tahran'da toplantı yaptı.

Toplantının ardından hava kirliliği nedeniyle Tahran eyaletinin, Perdis, Demavend ve Firuzkoh dışındaki tüm şehirlerinde üniversiteler dahil olmak üzere tüm okulların salı gününe kadar çevrim içi eğitim yapmasına karar verildi.

Haberde hava kirliliğinin tüm gruplar için sağlıksız düzeye çıkması nedeniyle açık alanlarda spor yapmanın yasaklandığı, Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirdiği bölgelere giriş bileti satışı yapmayacağı kaydedildi.

Hava Kirliliği Acil Durum Grubu, vatandaşlardan gerekli olmadıkça seyahatten kaçınma ve dış mekanlarda bulunmamalarını istedi.

Öte yandan, Tahran Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Aralık Salı günü Tahran’da oynanacağı duyurulan Persepolis-İstiklal derbisine ilişkin de İran Futbol Federasyonunun yarın karar vereceği aktarıldı.

Elburz Valiliğinden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm okulların salı gününe kadar eğitime uzaktan devam edeceği belirtildi.

Tahran ve Elburz eyaletlerinde okullar geçen hafta hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle tatil edilmiş, dersler çevrim içi yapılmıştı.

Hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'da bu nedenle okullar sık sık tatil ediliyor.

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