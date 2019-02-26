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İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Zarif'in istifasını kabul etmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Muhammet Kurşun  | 26.02.2019
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Zarif'in istifasını kabul etmedi

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmediğini açıkladı.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamasında, Zarif'in istifasının kabul edilmediğini ve bunun Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından da duyurulduğunu belirtti.

Sözcü Kasımi, Zarif'in kendi sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama dışında istifanın nedeniyle ilgili hiçbir iddianın doğru olmadığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, daha önce yaptığı açıklamada, Ruhani'nin, istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevine devam etmesini istediğini belirterek, "Dr. Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır." ifadesini kullanmıştı.



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