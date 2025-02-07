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Dünya

İran, ABD'nin yeni petrol yaptırımlarını kınadı

İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın petrol ihracatına uyguladığı yeni yaptırımları kınadı.

Ahmet Dursun  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
İran, ABD'nin yeni petrol yaptırımlarını kınadı

Tahran

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD hükümetinin İran'da ham petrolün satışıyla ilgili oldukları gerekçesiyle bir grup birey ve tüzel kişiye yaptırım uygulama kararını "zorbalık" olarak nitelendirdi.

Ülkesinin bu yaptırım kararlarını kınadığını belirten Bekayi, "ABD'nin yeni yönetiminin, İran'ın ekonomik ortaklarıyla yasal ticaretini engelleyerek İran halkına baskı uygulama kararı, ABD hükümetinin uluslararası sorumluluğunu gerektiren gayrimeşru ve yasa dışı bir eylemdir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil birçok bölgedeki kuruluş ve kişinin yanı sıra birkaç gemiyi dün yaptırım kapsamına almıştı.

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