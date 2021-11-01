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Dünya

İran: ABD'den nükleer anlaşma konusunda fiili adımlar bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, ABD'den nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili fiili adımlar beklediklerini söyledi.

Muhammet Kurşun   | 01.11.2021
İran: ABD'den nükleer anlaşma konusunda fiili adımlar bekliyoruz

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin "uygulanabilir programlarla" Viyana'ya gelmesi ve "yaptırımlara gereksiz bahaneler bulma yoluna gitmemesi" halinde anlaşmanın mümkün olabileceğini ifade eden Hatibzade, "ABD'nin attığı adımlar, açıklanan görüşlere aykırı. Yeteri kadar söz dinledik ve ABD tarafından aylardır geciken fiili adımların atılmasını bekliyoruz." dedi.

Riyad ile ikili ve bölgesel konularda müzakere yürüttüklerini aktaran Hatibzade, Suudi Arabistan ile Lübnan arasındaki sorunlara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Başka ülkelere yönelik baskı politikaları etkisini yitirmiştir, Riyad'ın bunu bildiğini düşünüyorum. İran'ın Lübnan ve Yemen'in yanında yer alması doğaldır. İran ile Suudi Arabistan arasındaki müzakereler ciddi bir şekilde devam ediyor. Başarılı olması da karşı tarafın ciddiyetine ve basın üzerinden gerçekleşen açıklamaları geride bırakmasına bağlı."

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