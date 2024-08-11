İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ülkesinin ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına tepki gösterdi.
İstanbul
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, temsilcilik tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İran yönetiminin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir hedef ve düşüncesi yoktur." ifadelerine yer verildi.
ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi, İran'ı kampanyalarına yönelik siber saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.