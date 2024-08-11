Dolar
33.50
Euro
36.60
Altın
2,431.11
ETH/USDT
2,644.00
BTC/USDT
60,347.00
BIST 100
9,907.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havdan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya

İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ülkesinin ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına tepki gösterdi.

Narges Rezaie, Mustafa Melih Ahıshalı  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, temsilcilik tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran yönetiminin, ABD başkanlık seçimlerine müdahale etme gibi bir hedef ve düşüncesi yoktur." ifadelerine yer verildi.

ABD başkanlık yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ekibi, İran'ı kampanyalarına yönelik siber saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ümraniye Nikah Sarayı'nın bitişiğindeki ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı
Tuzla'da ağaçlık alanda yangın çıktı
Et ve Süt Kurumundan besilik ithalatına ilişkin iddialara yanıt

Benzer haberler

İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti

İran, ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddetti

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabine listesini Meclise sundu

Suriye'deki ABD güçleri ile İran destekli grupların temas hatlarında gergin bekleyişi sürüyor

Oyunların 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, liderliğe yükseldi

Oyunların 15. gününün sonunda 39 altın, 27 gümüş, 24 bronz madalya kazanan Çin, liderliğe yükseldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sunacağı kabine listesi reformistleri rahatsız etti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sunacağı kabine listesi reformistleri rahatsız etti
ABD'de Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası

ABD'de Trump kampanyasının e-postalarına saldırı iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet