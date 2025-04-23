Dolar
38.27
Euro
43.70
Altın
3,317.49
ETH/USDT
1,790.60
BTC/USDT
94,198.00
BIST 100
9,312.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda kutlamaları kabul ediyor 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir’i ziyaret ediyor
logo
Dünya

İran, ABD ile müzakere süreci devam ederken Washington'un getirdiği yeni yaptırımları kınadı

İran, müzakere süreci devam ederken ABD'nin, nükleer silah programını finanse ettiği iddiasıyla ülkenin enerji sektörüne getirdiği yeni yaptırımları kınayarak bu yaptırımların "diyalog süreciyle çeliştiğini" belirtti.

Ahmet Dursun  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
İran, ABD ile müzakere süreci devam ederken Washington'un getirdiği yeni yaptırımları kınadı

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi yazılı açıklamasında, ABD'nin yeni yaptırımlarını kınadı.

Yaptırımların, Washington yönetiminin İran halkına karşı düşmanca tutumunun açık göstergesi olduğunu ifade eden Bekayi, ABD'nin diyalog iddialarıyla da çeliştiğini vurguladı.

Bekayi, ABD'nin "siyasi baskı amacıyla zorbalık yaptığını" ve yaptırımların "hukuksuz" olduğunu savundu.

İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken Washinton yönetimi, dün "İran'ın nükleer silah programını finanse ettiği" iddiasıyla İran enerji sektörüyle bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Spor federasyonlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "inşaat ruhsatı için 1 milyon dolar rüşvet istendiği" iddiası
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazi Meclis'imiz, Türkiye Yüzyılı mücadelemizin en sağlam teminatı ve ilham kaynağıdır
Adalet Bakanı Tunç: Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, vatanımıza ve bağımsızlığımıza daima sahip çıkacaktır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Şam'da Emevi Camisi'ni ziyaret etti

Benzer haberler

Trump'la ilişkilendirilen Amerikalı Kardinal Burke'ün ismi, Papalık seçimlerinde yeniden gündemde

Trump'la ilişkilendirilen Amerikalı Kardinal Burke'ün ismi, Papalık seçimlerinde yeniden gündemde

İran, ABD ile müzakere süreci devam ederken Washington'un getirdiği yeni yaptırımları kınadı

ABD'nin tarife politikalarının Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinde yeni kapılar açması bekleniyor

Trump'ın kıdemli danışmanı Musk'tan, DOGE'ye ayırdığı zamanı "büyük ölçüde" azaltacağı mesajı

Trump'ın kıdemli danışmanı Musk'tan, DOGE'ye ayırdığı zamanı "büyük ölçüde" azaltacağı mesajı
ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını belirtti

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alma niyetinde olmadığını belirtti
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de Türkiye ekonomisine ilişkin konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD'de Türkiye ekonomisine ilişkin konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet