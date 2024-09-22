Irak'taki Şii milis gruptan Ürdün Vadisi'ndeki İsrail yerleşimine saldırı
Irak'ta Şii milis gruplardan oluşan "Irak'ta İslami Direniş", insansız hava aracıyla (İHA) Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı düzenlediğini duyurdu.
Bağdat
"Irak'ta İslami Direniş"ten yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki İsrail yerleşimine saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırının İHA kullanılarak düzenlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunun gün içerisinde gerçekleştirilen 5'inci saldırı olduğu ifade edildi.
Ayrıca İsrail hedeflerine yönelik saldırıların artarak devam edeceği aktarıldı.
"Irak'ta İslami Direniş" gün içerisinde, Ürdün Vadisi'ndeki İsrail'e ait askeri üsse saldırı düzenlediğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.