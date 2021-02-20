Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Avrupa Atletizm Birliği Geçici Başkanı ve Balkan Atletizm Birliği Başkanı Dobromir Karamarinov ile Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, 26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’na ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Irak'taki Kürt partisi ismindeki 'İslam' ifadesini kaldırdı

Irak'taki Kürdistan İslami Toplum Partisi, ismini "Kürdistan Adalet Toplumu" olarak değiştirdi.

İdiris Okuduci,Rewa Mahmood Hasan   | 20.02.2021
Irak'taki Kürt partisi ismindeki 'İslam' ifadesini kaldırdı

İstanbul

Irak'taki Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), ismini "Kürdistan Adalet Toplumu" olarak değiştirdi.

Partinin 4'üncü kongresi, Süleymaniye'deki Tasluca Kongre ve Fuar Merkezinde 18-19 Şubat'ta yapıldı.

Sonuç bildirisine göre 900 delegenin katılımıyla düzenlenen kongrede, partinin kurucusu ve lideri Ali Bapir yeniden başkan seçildi.

Kongrede ayrıca daha önce gündeme gelen isim değişikliği de gerçekleştirildi. "İslam" ifadesini adından çıkaran partinin bundan sonra siyasi hayatına, "Kürdistan Adalet Toplumu Partisi" olarak devam etmesi benimsendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan Adalet Toplumu Partisinin 7 milletvekili, Irak Meclisinde ise 2 milletvekili bulunuyor.

Bapir liderliğindeki parti, Mayıs 2001'de kuruldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Son 24 saatte Brezilya'da 1308, Meksika'da 857 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt
Arjantin Sağlık Bakanı bazı kişilere kayıt dışı Kovid-19 aşısı yaptırdığı için istifa etti
ABD'de hava koşulları 6 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtımını geciktirdi
Filistin ve İsrail sağlık bakanlıkları Kovid-19'un yeni türüyle mücadelede teknik iş birliği yapacak

Benzer haberler

Irak'taki Kürt partisi ismindeki 'İslam' ifadesini kaldırdı

Irak'taki Kürt partisi ismindeki 'İslam' ifadesini kaldırdı

NATO'dan Afganistan kararı çıkmadı, Irak misyonunun genişletilmesi kararlaştırıldı

İran, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını kapatıyor

Irak'ta iki üniversite mezunu Um Rıza, Bağdat'ın ilk kadın oto tamircisi oldu

Irak'ta iki üniversite mezunu Um Rıza, Bağdat'ın ilk kadın oto tamircisi oldu
ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak

ABD'den Erbil'deki roketli saldırıya ilişkin açıklama: Saldırılar karşılıksız kalmayacak
NATO ülkelerinin savunma bakanları Afganistan ağırlıklı gündemle toplandı

NATO ülkelerinin savunma bakanları Afganistan ağırlıklı gündemle toplandı