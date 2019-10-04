Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'taki gösterilerde 60 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Mehmet Nuri Uçar   | 04.10.2019
Irak'taki gösterilerde 60 kişi hayatını kaybetti

Bağdat

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde düzenlenen gösterilerin dördüncü gününde ölü sayısının 60'a yükseldiğini belirtti. 

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinin de bulunduğunu aktaran yetkili, bu konuda bir sayı belirtmezken yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini aktardı.

Söz konusu yetkili ayrıca gösterilerde yaralananların tedavisi için tüm hastanelerin alarma geçtiğini kaydetti. 

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi

Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi

Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 43 kişi öldü

Irak'taki gösterilerde 35 kişi öldü

Bağdat'taki gösterilerde 19 kişi hayatını kaybetti

Bağdat'taki gösterilerde 19 kişi hayatını kaybetti
Bağdat’ın ardından 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ın ardından 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi