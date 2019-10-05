Irak Başbakanı Abdulmehdi: Sistani'nin mesajına bağlıyız
Irak Başbakanı Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.
Baghdad
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.
Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek dini mercinin, verdiği mesajın tamamına bağlı olduğumuzu taahhüt ediyorum. Mercinin istediği komisyon üyelerini de (bağımsız) belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Sistani, ülkede 2015'te yapılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında hükümetten bu göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini ancak bu isteğinin o dönem yerine getirilmediğini açıklamıştı.
Necef merkezli Şii merci, dünkü mesajında söz konusu isteğini yinelemişti.
Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü
Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.
Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı
Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.
Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.
Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 100'e yükselirken yaralı sayısı 2 bine yaklaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.