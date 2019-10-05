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Dünya

Irak Başbakanı Abdulmehdi: Sistani'nin mesajına bağlıyız

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.

Haydar Karaalp   | 05.10.2019
Irak Başbakanı Abdulmehdi: Sistani'nin mesajına bağlıyız

Baghdad

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin düzenlenen gösterilere karşı mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için mercinin istediği komisyonu kuracağını bildirdi.

Abdulmehdi, yaptığı yazılı açıklamada, "Yüksek dini mercinin, verdiği mesajın tamamına bağlı olduğumuzu taahhüt ediyorum. Mercinin istediği komisyon üyelerini de (bağımsız) belirleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sistani, ülkede 2015'te yapılan hükümet karşıtı gösteriler sırasında hükümetten bu göstericilerin taleplerini yerine getirmek için bağımsız kişilerden oluşan komisyon kurulmasını istediğini ancak bu isteğinin o dönem yerine getirilmediğini açıklamıştı.

Necef merkezli Şii merci, dünkü mesajında söz konusu isteğini yinelemişti.

Irak hükümeti göstericilerin temsilcileriyle görüştü

Irak devlet televizyonun haberine göre, Başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer 7 kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de mecliste göstericilerin temsilcilerinden bir grubu kabul etti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen gösterilerde ölü sayısı 100'e yükselirken yaralı sayısı 2 bine yaklaştı.

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