Euro
8.99
Dolar
7.38
BIST 100
1,560.26
Altın
1,839.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Irak'ta yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıdaya ulaşamıyor

BM Dünya Gıda Programı'nın 2020 yılına ait Irak'taki insani duruma ilişkin yayınladığı bir raporunda, ülkede yaklaşık 3 milyon insanın günlük gıda ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.

İdiris Okuduci   | 14.01.2021
Irak'ta yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıdaya ulaşamıyor

İstanbul

Irak'ta yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıda ihtiyacını karşılayamıyor.

BM Dünya Gıda Programı'nın (DGP) 2020 yılına ait Irak'taki insani duruma ilişkin yayınladığı bir raporunda, ülkede yaklaşık 3 milyon insanın günlük gıda ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.

Raporda, gıda temin etmekte zorluk çeken vilayetlerin başında yüzde 20 ile Musul, ardından yüzde 15 ile Diyala, yüzde 14 ile Kerkük ve yüzde 10 ile Bağdat olarak sıralandığı kaydedildi.

Irak'ın yarı resmi gazetesi es-Sabah'a konuşan DGP Irak Sorumlusu Abdurrahma Mihac, ülkede artan yoksulluk oranının Irak'ın içinde bulunduğu ekonomik durumla alakalı olduğunu belirtti.

Mihac, küresel piyasada petrol fiyatlarının düşmesi ve üretimin azalması nedeniyle Irak'ın gelirinde ciddi azalmaların yaşandığını söyledi.

Irak para birimi dinarın ABD doları karşısında 2020'nin son aylarında yaşadığı değer kaybı nedeniyle ithal temel bazı gıda fiyatlarının arttığını aktaran Mihac, bunun da temel gıda teminini sıkıntıya soktuğunu kaydetti.

Sahip olduğu zengin petrol yataklarına rağmen uzun yıllardır, işgal, iç savaş ve son olarak 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın büyük saldırılarına maruz kalan Irak, güvenlik ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle ekonomik bir buhran içinde.

Nüfusu 40 milyonu aşan Irak'ın tek gelir kaynağının petrol olması ve petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş direkt olarak ülke gelirini etkiliyor.

Memur maaşlarını ödemekte zorlanan Irak merkezi hükümeti, Kasım 2020'de 34 milyar dolar iç borçlanmanın önünü açacak bir yasa tasarısını meclise göndermiş ve yasa meclisten geçmişti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti
Sinovac: Kovid-19 aşısının etkisi enfeksiyon riski yüksek gruplarda denendiği için 'düşük' çıktı
Malezyalılar yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 21 Ocak'a uzatıldı

Benzer haberler

Irak'ta yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıdaya ulaşamıyor

Irak'ta yaklaşık 3 milyon insan günlük temel gıdaya ulaşamıyor

BM çalışanı Reilly'den 'BM etkinliklerine katılan muhaliflerin isimleri Çin hükümetiyle paylaşılıyor' iddiası

Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım

Irak'ın en büyük petrol rafinerisi 7 yıl aradan sonra üretime başladı

Irak'ın en büyük petrol rafinerisi 7 yıl aradan sonra üretime başladı
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
BM Özel Temsilcisi Griffiths: Suudi Arabistan'ın Yemen'deki siyasi çözüme bağlı kalması önemli

BM Özel Temsilcisi Griffiths: Suudi Arabistan'ın Yemen'deki siyasi çözüme bağlı kalması önemli