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Dünya

Endonezya’da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sürüyor

Endonezya'da denize düşen yolcu uçağının enkazını arama çalışmaları devam ederken, kokpit ses kaydını içeren ikinci kara kutuya henüz ulaşılamadı.

Mahmut Atanur   | 14.01.2021
Endonezya’da düşen yolcu uçağı enkazını arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Anton Raharjo/AA

Cakarta

Ulusal Arama Kurtarma Ajansına (BASARNAS) bağlı ekipler, bugün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bulunan ceset parçaları ile uçak kalıntılarını başkent Cakarta’da liman bölgesinde oluşturulan kriz merkezine getirdi.

Zaman zaman hava koşulları ve denizdeki dalgalar nedeniyle arama faaliyetlerinde aksamalar yaşanırken, arama çalışmaları, 4 bin 100 personelin katılımıyla geniş bir alanda 53 gemi, 18 bot ve 13 helikopterle sürüyor.

Yetkililer, kokpit ses kayıtlarını içeren ikinci kara kutuya henüz ulaşılamadığını bildirdi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren ve kimlik tespiti yapılan hostes Okky Bisma’nın cenazesinin bugün toprağa verildiği açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, 9 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Endonezya Donanması, yolcu uçağının enkazının başkent Cakarta sahilinin kuzeyindeki Thousand Adaları açıklarında 4 noktaya dağıldığını bildirmişti.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ten yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite (3 bin 352 metre) çıktığı, daha sonra 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

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