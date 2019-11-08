Euro
6.35
Dolar
5.75
BIST 100
103,544.40
Altın
1,466.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta protesto gösterilerine müdahale sırasında 3 kişi öldürüldü

Irak'ta devam eden protestolara müdahale sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abdelrahman Fathy Ramadan Mohamed,Hamdi Yıldız   | 08.11.2019
Irak'ta protesto gösterilerine müdahale sırasında 3 kişi öldürüldü

Bağdat

Irak'ın Basra vilayetindeki protesto gösterilerine müdahale sırasında çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Basra vilayetinde AA muhabirine bilgi veren bir sağlık görevlisi, ölü ve yaralıların, güvenlik güçlerince vurulduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin, vilayet binası önündeki protestocuları dağıtmak için aşırı güç ve gerçek mermi kullandığını dile getirdi.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde, 254 kişinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ANALİZ - Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi
Yemen'de 'ARAMCO' barışı
GÖRÜŞ - Yeni dünya düzeninin ilk kilometre taşı: Barış Pınarı
ABD/PKK angajmanı ve Suriye'nin doğal kaynakları üzerinde kirli hesaplar

Benzer haberler

Irak'ta protesto gösterilerine müdahale sırasında 3 kişi öldürüldü

Irak'ta protesto gösterilerine müdahale sırasında 3 kişi öldürüldü

İran: ABD ve İsrail, Lübnan ile Irak'ta komplo kurdu

Irak'taki gösterilerin ülkeye zararı 6 milyar doları aştı

BM Irak'ta kapsamlı diyalog için 'garantör' olmaya hazır

BM Irak'ta kapsamlı diyalog için 'garantör' olmaya hazır
Bağdat'ta gösteriler nedeniyle kapanan köprü sayısı 5'e çıktı

Bağdat'ta gösteriler nedeniyle kapanan köprü sayısı 5'e çıktı

Irak'ta göstericiler hükümetin istifasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istiyor

Irak'ta göstericiler hükümetin istifasını ve başkanlık sistemine geçilmesini istiyor