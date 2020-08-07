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Dünya

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 artarak 5 bin 236'ya yükseldi.

Çağrı Koşak   | 07.08.2020
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 461 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 236'ya, vaka sayısının da 144 bin 64'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta saysının ise 103 bin 197'ye ulaştığı kaydedildi.

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