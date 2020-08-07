Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 artarak 5 bin 236'ya yükseldi.
İstanbul
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 461 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 236'ya, vaka sayısının da 144 bin 64'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta saysının ise 103 bin 197'ye ulaştığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.