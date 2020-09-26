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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 8 bin 935'e yükseldi.

Çağrı Koşak   | 26.09.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 68 kişi daha yaşamını yitirdi, 4 bin 270 kişide de yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 935'e, vaka sayısı 345 bin 969'a ve iyileşen hasta sayısı 276 bin 918'e ulaştı.

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