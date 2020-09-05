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Dünya

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi öldü

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 63 artarak 7 bin 422'ye ulaştı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Gülşen Topçu   | 05.09.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 63 kişi öldü

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 644 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 7 bin 422'ye, toplam vaka sayısının ise 256 bin 719'a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 195 bin 259 olduğunu bildirdi.

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