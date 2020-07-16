Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 281 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 522'ye ulaştığı belirtildi.
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Açıklamada, ülkede 2 bin 281 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 86 bin 148'e çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 54 bin 316 olduğu bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.