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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 90 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 281 yeni vaka tespit edildi.

Muhammed Semiz,Haydar Karaalp   | 16.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 90 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 90 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 522'ye ulaştığı belirtildi.


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Açıklamada, ülkede 2 bin 281 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 86 bin 148'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 54 bin 316 olduğu bilgisini paylaştı.

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