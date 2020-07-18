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Dünya, Koronavirüs

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.

Safiye Karabacak   | 18.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 691'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 49 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 90 bin 220'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 58 bin 492 olduğu bilgisini paylaştı.

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