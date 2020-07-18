Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 75 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 49 yeni vaka tespit edildi.
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 691'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, ülkede 2 bin 49 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 90 bin 220'ye çıktığı ifade edildi.
Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 58 bin 492 olduğu bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.