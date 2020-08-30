Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 68 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 68 artarak 6 bin 959'a yükseldi.
İstanbul
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 3 bin 731 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 231 bin 177'ye çıktığı belirtildi.
Açıklamada, salgında 68 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybının da 6 bin 959'a yükseldiği aktarıldı.
Bakanlık, hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 860 artarak 172 bin 880 olduğunu açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.