Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 110 kişi hayatını kaybetti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 184 yeni vaka tespit edildi.
Irak
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 184 yeni vaka tespit edildi.
Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 110 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 2 bin 160'a ulaştığı bildirildi.
Ülkede 2 bin 184 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece vaka sayısının 53 bin 708'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 27 bin 912 olduğu bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.