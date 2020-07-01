Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
115,644.40
Altın
1,774.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 50'ye yükseldi.

Ali Semerci,Mohammed Yahya Ahmad Mohammed   | 01.07.2020
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 107 kişinin öldüğü, 2 bin 415 yeni vaka tespit edildiği, 1507 kişinin iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 50'ye, vaka sayısının 51 bin 524'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 26 bin 267 olduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 906'ya çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 130 bini geçti
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
'ABD Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın tüm stokunu satın aldı' iddiası
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle 49 kişi daha hayatını kaybetti

Kuveyt ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
Türkmen lider Salihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimize kulak verdi

Türkmen lider Salihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimize kulak verdi
'Koronavirüsü atlatalı 2 ay oldu ama etkileri devam ediyor'

'Koronavirüsü atlatalı 2 ay oldu ama etkileri devam ediyor'