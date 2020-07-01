Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 107 kişi yaşamını yitirdi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 2 bin 50'ye yükseldi.
İstanbul
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 107 kişinin öldüğü, 2 bin 415 yeni vaka tespit edildiği, 1507 kişinin iyileştiği belirtildi.
Kovid-19 kaynaklı can kaybının 2 bin 50'ye, vaka sayısının 51 bin 524'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 26 bin 267 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.