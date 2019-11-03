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Dünya

Irak'ta kadın aktivist kaçırıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilere destek veren bir kadın aktivistin kaçırıldığı belirtildi.

Arif Yusuf,İdris Okuducu   | 03.11.2019
Irak'ta kadın aktivist kaçırıldı

Baghdad

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilere destek veren bir kadın aktivistin kaçırıldığı belirtildi.

Bağdat'ın Tahrir Meydanı'ndaki hükümet karşıtı gösterileri organize eden aktivistlerden Hazım eş-Şemeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralanan göstericilere ilk yardım müdahalesinde bulunan kadın aktivist Saba el-Mehdavi'nin, gece gösterilerin ardından başkentin güneyindeki evine dönerken kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce kaçırıldığını ifade etti.

Mehdavi'nin kaçırıldığı haberinin öğrenilmesi üzerine, Iraklı eylemciler sosyal medya üzerinden "Saba Mehdavi'ye Özgürlük" ve "Saba Nerede" etiketleriyle duruma tepki göstererek kadın aktivistin akıbetinden hükümetin sorumlu olduğu belirtti.

Irak'ta geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere öncülük eden Basra'daki aktivistler, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılıp öldürülmüştü.

Irak'taki gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de tekrar başladı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde, ekim ayının başından bu yana 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta protestoların başlamasından bu yana 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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