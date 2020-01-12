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Dünya

Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 59 kişi yaralandı

Irak'ın güneyindeki Vasıt vilayetinde hükümet karşıtı gösteri düzenleyenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 48'i polis toplam 59 kişi yaralandı.

İdiris Okuduci   | 12.01.2020
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 59 kişi yaralandı

Vasıt

AA muhabirinin güvenlik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Irak'ta göstericilerin Kut kentindeki Vasıt Üniversitesinin kapısını kapatıp kimsenin içeri girmesine izin vermemesi üzerine, güvenlik güçleri duruma müdahale etti. 

Bu sırada güvenlik güçleri ile gruptakiler arasında yaşanan arbedede 48'i polis toplam 59 kişi yaralandı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı. 

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