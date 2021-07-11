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Dünya

Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor

Irak'ta yıl başından bu yana 160 elektrik iletim kulesi ile hattına saldırı düzenlendi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 11.07.2021
Irak'ta elektrik hatlarına yönelik saldırılarda artış yaşanıyor

Bağdat

İçişleri Bakanlığına Bağlı Enerji Polis Komutanlığından yayımlanan raporda, yıl başından bu yana elektrik iletim kuleleri ile hatlarına pek çok saldırı düzenlendiği belirtildi.

Ocak ayından 10 Temmuz'a kadar olan sürede ülke genelinde 106 elektrik iletim kulesi ile 54 elektrik hattının patlayıcılarla hedef alındığı ifade edildi.

Saldırıları düzenleyen gruplara ilişkin bilgi verilmedi.

Irak'ta özellikle son haftalarda ülkenin kuzey, batı ve doğu kesimlerinde elektrik hatlarını hedef alan bombalı saldırılarda artış yaşanıyor. Bu durum sık sık elektrik kesintilerinin yaşanmasına ve hizmet yetersizliği nedeniyle halkın protestolarına neden oluyor.

Ülke makamları saldırıların çoğunun arkasında terör örgütü DEAŞ militanlarının olduğunu savunuyor.

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