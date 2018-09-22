Irak'ta DEAŞ'a karşı sahra operasyonu

Irak ordusu, ülkenin sahra bölgelerinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ'a karşı, Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetlerinde geniş bir operasyon başlattı.

BAĞDAT

Irak Savunma Bakanlığı bünyesindeki Güvenlik Basın Merkezi Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, ordu ve onlara destek veren güçlerin, terör örgütü DEAŞ'ın konuşlandığı sahra bölgelere askeri operasyon başlattığını ifade etti.

Resul, Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleri arasındaki sahra bölgelerde 7 koldan gerçekleştirilen operasyonda, uluslararası koalisyon güçleri ve Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da terör hedeflerini vurduğunu aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de, terör örgütü DEAŞ'ın askeri varlığının sona erdiğini bildirmişti ancak DEAŞ militanları, özellikle kırsal bölgelerde ve gece saatlerinde güvenlik güçleriyle sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul vilayetini ve daha sonra Salahaddin ve Enbar'ı ele geçirmiş, güvenlik güçleri 2017'de bu kentlerde büyük oranda kontrol sağlamıştı.

Muhabir: İdris Okuducu