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Dünya

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki 2 üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Hakan Çopur   | 10.01.2020
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı

Washington DC

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran'a yönelik yeni yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.

"İran'ın Amerikan ve müttefik güçlerine yönelik saldırısına karşılık bu ülkeye ilave yaptırımlar getiriyoruz." ifadesini kullanan Mnuchin, özellikle İran'ın metal sanayiini ve söz konusu saldırıyla bağlantılı İranlı hükümet yetkililerini hedef aldıklarını vurguladı.

Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Irak'taki iki üsse düzenlenen saldırının ardından İran'a yeni yaptırımları hemen getireceklerini açıklamıştı.

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