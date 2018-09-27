Irak'ta cumhurbaşkanlığı için 7 aday yarışacak

Fotoğraf: AA/Volkan Furuncu

BAĞDAT

Irak meclisinin, 2 Ekim Salı günü devrik lider Saddam Hüseyin sonrası 3. cumhurbaşkanını belirleyeceği seçimlerde, 1'i kadın 7 aday yarışacak.

Irak Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanlığı adaylarının, Serdar Abdullah, Sirva Abdulvahid, Abdullatif Reşid, Ömer el-Berzenci, Abdulkerim Abtan el-Ceburi, Berhem Salih ve Fuad Hüseyin olduğu belirtildi.

Açıklamada, cumhurbaşkanlığı için 31 kişinin başvuruda bulunduğu ifade edilirken, yetkili makamların değerlendirmesi sonucunda 7 kişinin adaylığının kabul edildiği dile getirildi. Bir kişinin adaylıktan çekildiği belirtilen açıklamada, 14 adayın siyasi deneyimlerine ilişkin kanıt sunmadığından 9 adayın da şartlarının oluşmadığından başvurularının kabul edilmediği aktarıldı.

Açıklamada son olarak pazar gününe kadar adaylar hakkında herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde nihai listenin yayımlanacağı kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin eski başbakanı ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinden (KYB) Berhem Salih ile Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin'in seçimi kazanma ihtimali yüksek değerlendiriliyor.

Kürtler arasında cumhurbaşkanı anlaşmazlığı

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne KYB oldu ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.



KDP, cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istiyor.



Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

Bağımsız siyasetçi Sirve Abdulvahid ilk kadın cumhurbaşkanı adayı

Bağımsız siyasetçi Sirve Abdulvahid de Bağdat’ta yaptığı basın toplantısında, “Bağımsız kadın siyasetçi olarak cumhurbaşkanlığına adaylığımı ilan ediyorum. Tüm Irak’ı temsil edeceğim.” açıklamasında bulunmuştu.

Birinci turda 329 sandalyeli mecliste oyların üçte ikisini alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Aksi takdirde, ilk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda ise daha fazla oy alan aday ülkenin yeni cumhurbaşkanı olacak.

Irak'ta 2003'te gruplar arasında varılan gayriresmi anlaşmaya göre, Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Başbakan Şiilerden, Meclis Başkanı ise Sünnilerden seçiliyor.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar