Irak'ta Başbakan Sudani, resmen görevine başladı
Irak Meclisinden güvenoyu alan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yeni görevine resmen başladı.
Bağdat
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, selefi Mustafa el-Kazımi’den başkent Bağdat’taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle görevi devraldı.
Irak Meclisinde dün düzenlenen oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapılmıştı. Ülkedeki seçimlerden bir yıl sonra kurulan yeni hükümet Meclisten güvenoyu almıştı.