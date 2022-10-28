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Dünya

Irak'ta Başbakan Sudani, resmen görevine başladı

Irak Meclisinden güvenoyu alan Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, yeni görevine resmen başladı.

Haydar Karaalp   | 28.10.2022
Irak'ta Başbakan Sudani, resmen görevine başladı

Bağdat

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Sudani, selefi Mustafa el-Kazımi’den başkent Bağdat’taki Hükümet Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle görevi devraldı.

Irak Meclisinde dün düzenlenen oturumda yeni hükümet için güven oylaması yapılmıştı. Ülkedeki seçimlerden bir yıl sonra kurulan yeni hükümet Meclisten güvenoyu almıştı.

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