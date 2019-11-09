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Dünya

Irak'ta ABD üssüne saldıran 3 DEAŞ'lı öldürüldü

Irak ordusu, ABD'nin Musul vilayetindeki askeri hava üssüne füze fırlatanın terör örgütü DEAŞ olduğunu ve saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğünü duyurdu.

İdris Okuducu   | 09.11.2019
Irak'ta ABD üssüne saldıran 3 DEAŞ'lı öldürüldü

İstanbul

Orduya bağlı Musul Ortak Operasyonlar Komutanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara Askeri Hava Üssü'ne dün akşam 17 katyuşa füzesinin atılması sonrası, bölgede terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik bir operasyon başlatıldığı ifade edildi. 

Operasyonda DEAŞ'lı 3 teröristin öldürüldüğü ve 3 aracın da imha edildiği kaydedildi.

Musul'un güneyinde ve kent merkezine 70 kilometre mesafede yer alan askeri hava üssü, terör örgütü DEAŞ'tan alındığı 2016'dan bu yana ABD askerlerince kullanılıyor.

ABD askerleri, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında, söz konusu hava üssünde Irak güvenlik güçlerine danışmanlık hizmeti veriyordu.

Terör örgütü DEAŞ Temmuz 2017'de Musul'dan büyük oranda temizlenmesine rağmen, örgüt unsurları özellikle kentin kırsal bölgelerinde konuşlanmaya devam ederek zaman zaman saldırılar düzenliyor.


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