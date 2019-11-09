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Dünya

Endonezya'da yanardağ uyarısı

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda yaşanan patlama nedeniyle halka bölgeye yaklaşmamaları uyarısı yapıldı.

Mahmut Atanur   | 09.11.2019
Endonezya'da yanardağ uyarısı

Jakarta Raya

Endonezya'da Kompas gazetesinin haberine göre, Orta Cava eyaletindeki Merapi Yanardağı'ndan püsküren kül ve duman, yanardağın kraterinden bin 500 metre yüksekliğe ulaştı.

Yanardağdaki patlama nedeniyle bölgedeki Wonolelo, Sawangan ve Magelang gibi bazı yerleşim alanlarında kül yağmuru oluştu.

Yetkililer, bölge halkına, yanardağ kraterine 3 kilometreden fazla yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Cava Adası'ndaki 2 bin 968 metre yüksekliğindeki Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.


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