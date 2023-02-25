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İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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Dünya

Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bekir Aydoğan   | 25.02.2023
Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Erbil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından Musul'daki depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Musul'un Hamdaniye ilçesinde saat 02.25'te gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin yerin 15,27 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Sarsıntı çevre kentlerde de hissedilirken, yerel medyada yayımlanan haberlere göre bazı evlerde hasar oluştu.

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