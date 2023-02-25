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Dünya

Afganistan ile Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı

Yaklaşık bir haftadır kapalı olan Afganistan ile Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı geçişlere yeniden açıldı.

Bilal Güler   | 25.02.2023
Afganistan ile Pakistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kabil

Afgan basınında yer alan haberlere göre, sınır vilayeti Nangerhar'ın Kültür ve Enformasyon Müdürü Nur Muhammed Hanif, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Buna göre Hanif, dün kısmen açılan Torkham Sınır Kapısı'nın bu sabah yerel saatle 06.00 itibarıyla yolcu ve ticari geçişlere tamamen açıldığını belirtti.

Sınır kapısı 19 Şubat'tan bu yana kapalı

Taliban yetkilileri, Pakistan tarafının hasta geçişlerine ilişkin iki ülke arasındaki anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle geçen pazar Torkham Sınır Kapısı'nı kapatmıştı.

Söz konusu gelişmeden bir gün sonra ise Taliban ile Pakistan sınır güçleri arasında bir Pakistan askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışma yaşanmıştı.

Sınır birlikleri arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından Taliban ile Pakistan sınır güçleri arasında zaman zaman iki taraftan da kayıplara neden olan çatışmalar yaşanıyor.

Söz konusu çatışmalar nedeniyle taraflar birbirlerini sınır kurallarına uymamakla itham ederken bu durum, iki ülke arasındaki sınır kapılarının zaman zaman kapanmasına yol açıyor.

Pakistanlı yetkililer sınır sorunlarını görüşmek üzere Kabil'e geldi

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf liderliğinde, aralarında Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Nadim Ahmed Anjum’un da bulunduğu heyet, 22 Şubat'ta Kabil’e günübirlik ziyaret gerçekleştirerek Taliban geçici hükümetinin yetkilileri ile görüşmüştü.

Söz konusu temaslara ilişkin Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başta Pakistan Talibanı (TTP) ve DEAŞ-H olmak üzere sınır bölgelerinde büyüyen terör tehdidi meselesinin görüşüldüğü ifade edilmişti.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı üst düzey güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'a yönelik saldırılara karışan TTP mensuplarının etkisiz hale getirilmemesi halinde İslamabad’ın Afganistan’ın içindeki TTP'lilere yönelik harekete geçeceğine dair Kabil yönetimine sert mesaj verildiğini aktarmıştı.

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