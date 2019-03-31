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Dünya

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Burcu Çalık   | 31.03.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiği bildirildi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği kaydedildi.

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