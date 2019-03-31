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Dünya

30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta başladı

Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı, 13 liderin katılımıyla Tunus'da başladı.

Adil Essabiti,Said İbicioğlu   | 31.03.2019
30. Arap Birliği Zirvesi Tunus'ta başladı

Tunus

Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı Tunus'ta başladı.

Başkanlığını Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid Sibsi yürüttüğü zirveye, aralarında Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin de olduğu 13 lider katılıyor.

Sudan, Cezayir, Umman ve Bahreyn ise zirvede devlet başkanı yardımcısı, başbakan yardımcısı ya da temsilci düzeyinde yer alıyor.

Suriye zirvede yer almazken Suriye dosyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararı sonrası toplantı gündeminde yerini aldı.

Zirvede Filistin davası, Libya ve Yemen'deki durum, Sudan'a kalkınma yardımı ve İran'ın Arap devletlerinin iç işlerine müdahalesi başta olmak üzere 20 görüşme konusu bulunuyor.


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