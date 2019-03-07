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Dünya

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Ahmet Sertan Usul   | 07.03.2019
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Buna göre, Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat depoları imha edildi.

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