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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Barış Gündoğan   | 27.05.2020
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. 

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

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