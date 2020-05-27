Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarıyla 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/fz3rw0Ctca— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 27, 2020
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
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