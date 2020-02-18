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Dünya

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Mehmet Tosun   | 18.02.2020
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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