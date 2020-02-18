Irak'ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin'de, saldırı hazırlığındaki 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonların her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Irak kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlar ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/gTkkFyEiwG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2020