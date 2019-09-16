Euro
6.35
Dolar
5.73
BIST 100
102,727.30
Altın
1,503.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordinesiyle, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 16.09.2019
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de bir terörist etkisiz hale getirildi

'HDP ve PKK birdir, bir örgüt dağda, bir örgüt burada'

Hukukçular PKK'nın kaçırdığı çocukların yasal durumunu değerlendirdi

Hukukçular PKK'nın kaçırdığı çocukların yasal durumunu değerlendirdi

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Orman yangını çıkarmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

Orman yangını çıkarmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı