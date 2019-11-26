Euro
6.33
Dolar
5.74
BIST 100
105,422.50
Altın
1,456.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ali Mukarrem Garip   | 26.11.2019
Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon

Kerkük

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyi ve Salahaddin'e bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarında başlatılan operasyonun 3 gün sürmesinin planlandığını söyledi.

Harbiye, operasyona Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da destek verdiğini belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon

Irak'ın Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde DEAŞ'a yönelik operasyon

Irak'ın bazı kentlerinde gösteriler hayatı durma noktasına getirdi

Bağdat ile Erbil 2020 yılı bütçesinde ön anlaşmaya vardı

Göstericiler Irak'ın güneyinde bir hükümet binasını daha ateşe verdi

Göstericiler Irak'ın güneyinde bir hükümet binasını daha ateşe verdi
Irak'ta askeri darbe olduğu iddiaları yalanlandı

Irak'ta askeri darbe olduğu iddiaları yalanlandı
Irak'ta hükümet de göstericiler de direniyor

Irak'ta hükümet de göstericiler de direniyor