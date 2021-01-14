Euro
8.96
Dolar
7.36
BIST 100
1,546.60
Altın
1,850.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik federal polis gücü tarafından başlatılan operasyonda, örgüte ait 3 sığınak imha edildi.

Ali Makram Ghareeb   | 14.01.2021
Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Kerkük


Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Reşad nahiyesi kırsalındaki Garha Kazan Vadisi yakınlarında DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldığını ifade etti.

Operasyon kapsamında örgüte ait üç sığınağın tahrip edildiğini belirten Harbiye, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini söyledi.

Harbiye ayrıca kırsaldaki kamışlık alanda terörist keskin nişancıların kullandığı 4 silahın da bulunduğunu dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Formula 1 pilotu Charles Leclerc koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19 vaka sayılarındaki yüksek artış devam ediyor
Fransa, AB dışındaki ülkelerden gelenlerden negatif Kovid-19 test sonucu isteyecek
Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınak imha edildi

Kerkük'te DEAŞ'ın tahrip ettiği 138 köy imara muhtaç

Irak Türkmen Cephesi: PKK Kerkük'te uyuşturucu ticaretiyle gençleri zehirliyor

Türkiye'ye sığınan 100 Iraklı göçmen ülkesine döndü

Türkiye'ye sığınan 100 Iraklı göçmen ülkesine döndü
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı