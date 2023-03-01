Dolar
18.89
Euro
20.14
Altın
1,841.87
ETH/USDT
1,652.50
BTC/USDT
23,684.00
BIST 100
5,318.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak yönetiminden, Kerkük’te Türkmenceyi kısıtlama kararı

Irak hükümeti, Kerkük’te resmi yazışmalarda Türkmencenin kısıtlanmasını öngören karar aldı.

Haydar Karaalp   | 01.03.2023
Irak yönetiminden, Kerkük’te Türkmenceyi kısıtlama kararı

Bağdat

Irak Başbakanlık Genel Sekreterliğinden Kerkük Valiliğine gönderilen yazıya göre, kentteki resmi yazışmalarda sadece Arapça ve Kürtçe kullanılacak.

Karara, kentte yoğun yaşayan Türkmenler tepki gösterdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Bürosundan karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Irak hükümetince Kerkük Valiliğine gönderilen kararın reddedildiği belirtildi.

Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye çağrı yapılan açıklamada, kararın iptal edilmesi istendi.

Irak Meclisi Türkmen Grubunca yayımlanan açıklamada, Kerkük’te Türkmencenin yok sayıldığı kararın, anayasaya aykırı olduğu ve bunun kabul edilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Başbakan'a “Türkmen dilinin de Kerkük’teki resmi yazışmalarda kullanılması” için talimat vermesi çağrısından bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi’de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Depremden sağlam çıkan "TOKİ konutları" örnek gösterildi

Benzer haberler

Irak yönetiminden, Kerkük’te Türkmenceyi kısıtlama kararı

Irak yönetiminden, Kerkük’te Türkmenceyi kısıtlama kararı

Türkiye'den Kerkük'te Türkmencenin resmi kullanımının kısıtlanmasına ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret

Iraklı Türkmen kuyumcu ustası yaklaşık 30 yıldır "altını hat sanatıyla" buluşturuyor

Iraklı Türkmen kuyumcu ustası yaklaşık 30 yıldır "altını hat sanatıyla" buluşturuyor
Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Irak'ın Musul kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem
Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım gönderildi

Irak'tan, Türk Kızılay'ı aracılığıyla, depremzedelere 56 tır yardım gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet