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Dünya, Asrın felaketi

Kuveyt depremzedeler için 13'üncü yardım uçağını gönderdi

Kuveyt'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 13'üncü yardım uçağını gönderdiği bildirildi.

İbrahim Khazen, Muhammed Emin Canik   | 01.03.2023
Kuveyt depremzedeler için 13'üncü yardım uçağını gönderdi

Kuwait

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Kuveyt Kızılayı, depremzedelere yardım ulaştırmak için kurulan hava koridoru aracılığıyla yardım malzemesi taşıyan Kuveyt Hava Kuvvetlerine ait uçağın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Uçağın, çadır, battaniye ve tıbbi malzemeler içeren 40 tonluk yardım malzemesi taşıdığı belirtildi.

Kuveyt Kızılayı Başkanı Abdurrahman el-Avn, Kuveyt'in, depremzedelere yardım konusuna önem verdiğine işaret ederek, "Hava koridorunun devam etmesi ve yardımların sağlanması, yönetimin talimatı ile Kuveyt halkının depremlerden etkilenen Suriye ve Türkiye'deki kardeşlerine destek olma arzusundan doğmaktadır." dedi.

Yardımların devam edeceğine işaret eden Avn, Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı'nın onayı alındıktan sonra Kızılay'ın internet sitesi üzerinden de depremzedeler için yardım toplanmaya başlanacağını belirtti.

Kuveyt'in depremzedelere yardımları

Deprem felaketinin ardından destek için hızlı davranan Kuveyt, devlet, sivil toplum kuruluşları (STK), hayır kurumları, özel şirketler ve vatandaşları aracılığıyla insani yardım faaliyetleri yürütmüştü.

Bakanlar Kurulu'ndan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 30 milyon dolar yardım yapılmıştı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla, arama-kurtarma ekibi, tıbbi ekip, sağlık malzemesi ve diğer afet sonrası ihtiyaçların hızlı ve etkin bir şekilde nakli için Türkiye ile Kuveyt arasında hava köprüsü oluşturulmuştu.

Kuveyt’ten çadır, konteyner, elektrikli ev aletleri gibi yardım malzemesi taşıyan 20’den fazla tır gönderilmişti.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı'nın Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği canlı yayınlanan bağış programında 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.

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