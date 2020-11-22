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Dünya

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Azerbaycan'a kutlama

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve sonrasında Ermenistan ile imzalanan anlaşma nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Ali Makram Ghareeb   | 22.11.2020
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'den Azerbaycan'a kutlama

Kerkük

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi yayımladığı mesajda, yaklaşık 30 yıldan bu yana Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğe kavuşturulması amacıyla kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı karşı harekatın tarihi başarılarla sürdürüldüğüne tanık olduklarını belirtti.

Salihi mesajında, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aleyev'in liderliğinde etkili şekilde yürütülen siyasi ve diplomatik görüşmelerin sonucunda, Ermenistan'ın teslim olmasıyla hem sahada hem de masada kazanımların elde edilmesi ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak işgal edilen Azerbaycan'ın öz topraklarının azad edilmesi tarihi bir zaferdir." ifadesini kullandı.

"9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan Dağlık Karabağ ateşkes antlaşmasının bölgeye ve tüm Kafkasya'ya barış ve huzur getirmesini" temenni eden Salihi, çeyrek asırdır göçmen durumuna düşen Azerbaycanlı soydaşların kendi topraklarına dönmeleri dileğinde bulundu.

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