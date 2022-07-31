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Dünya

Irak’ta Sadr anayasa ve rejim değişikliği istedi

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, rejim şeklinin ve anayasanın değiştirilmesini istedi.

Haydar Karaalp   | 31.07.2022
Irak’ta Sadr anayasa ve rejim değişikliği istedi

Bağdat

Sadr, yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri, Haşdi Şabi ve aşiretlerden destekçilerin Yeşil Bölge’de düzenlediği oturma eylemine destek çıkıp katılmalarını istedi.

Anayasanın değiştirilmesi ve parlamenter rejimden vazgeçilmesi çağrısı yapan Şii lider Sadr, istediği rejim şeklinin başkanlık ya da yarı başkanlık mı olduğunu ise belirtmedi.

Sadr’ın açıklaması sonrası yüzlerce destekçisi Yeşil Bölge’ye akın etmeye başladı.

Mukteda es-Sadr yanlıları, dün İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı olarak ilan edilen Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto ederek, girdikleri Yeşil Bölge’deki meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Koordinasyon Çerçevesi içerisinde bulunan Şii liderlerden Sadr'a diyalog çağrıları yapılmıştı.

Sadr destekçisi binlerce kişi son bir haftada Yeşil Bölge’yi ikinci kez bastı.


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