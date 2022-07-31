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Dünya

Bosna Hersek'te 456. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl 456'ncısı düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları gerçekleştirildi.

Ahmet Nurduhan   | 31.07.2022
Bosna Hersek'te 456. Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları yapıldı

Mostar

Tarihi Mostar Köprüsü'nde düzenlenen atlama yarışlarına Batı Balkanlar'dan katılan 31 sporcu, kendini Neretva Nehri'nin sularına bıraktı.

Mostar'da asırlardır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Evald Krnic birinci oldu. Aynı kategoride Dino Bajric ikinciliği, Dragan Milnovic ise üçüncülüğü elde etti.

"Dik atlayış" kategorisinde ise Igor Kazic birinci olurken, Adis Halilovic ikinci, Emel Tiro da üçüncü oldu.

Seyahatname'de de yer verilen 456 yıllık gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te, Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, köprünün yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen geleneksel köprüden atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.


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